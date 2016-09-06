政委林萬億：政府規劃在地特色長照模式

行政院政務委員林萬億今（6）日率衛福部社家署署長簡慧娟等官員，於花蓮縣舉辦「長照十年計畫2.0」全國巡迴說明會，政委林萬億指出，花蓮縣因原住民族部落多，政府也規劃建立具在地特色長照模式，形成以原住民族服務原住民族部落照護，讓老人家就地受照顧，落實在地安養的理想。

在薪資部分，將依實際狀況逐漸調整時薪到220元或更高，月薪則規劃2萬5千元到3萬元之間，以提升人力投入誘因。長照工作者如再接受相關訓練，也可成為居家服務督導或照護管理專員等，具有長期發展遠景。同時，需提供長照專業工作環境，建立長照工作者的尊嚴並提升專業形象。此外，花蓮地區幅員遼闊，因此規劃將工作者的交通時間列入工時，以提高服務意願。

林萬億表示，行政院已成立跨部會長期照顧推動小組，可與花蓮縣原有的長照推動小組銜接。另因應長照2.0擴大服務範圍，請花蓮縣政府盤整現有提供長照服務的相關團體、機構，重新評估長照需求人口，與服務資源間的供需落差，讓中央瞭解目前資源需求是否足夠，並建議擬訂短、中、長期長照計畫，以便中央進行相關資源的分配。

至於花蓮地區專業人員不足的問題，林也請縣政府設法留住在地人力或吸引外地人投入長照服務。對於有潛力的照護服務業，可鼓勵他們擴大服務範疇，共同為長照工作努力。有關配套措施，過去一些造成長照服務窒礙難行的法規，如屬地方自行規定，地方政府應先行檢視並鬆綁，如因權限關係無法鬆綁，林萬億說，可由中央透過跨部會合作給予協助。

(工商)