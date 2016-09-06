日將供菲2艘大型新巡邏船 牽制中國
日本政府決定提供菲律賓2艘全新打造的大型巡邏船，目的在南海問題上，想助菲律賓提升海上警備能力並牽制中國大陸。
「日本經濟新聞」報導，日本首相安倍晉三為出席在寮國首都永珍舉行的東協（ASEAN）高峰會，今天下午抵達永珍，並在永珍與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）舉行會談。這是安倍與6月就任菲律賓總統的杜特蒂首度舉行高峰會。
針對菲律賓與中國大陸有主權紛爭的南海問題上，兩人一致同意要加強合作。
有關荷蘭海牙常設仲裁法院針對菲律賓提出的南海仲裁案做出的判決，杜特蒂表示應該尊重判決，但也將與中國大陸進行對話，並將依法進行。
安倍允諾杜特蒂，日本將提供2艘大型巡邏船給菲律賓，並決定將日本海上自衛隊的訓練機「TC90」借給菲律賓，以協助提升沿岸警備能力。
日本「讀賣新聞」報導，日本政府將利用政府開發援助（ODA）的日圓借款，提供資金在日本打造2艘全長約90公尺的大型巡邏船提供給菲律賓的沿岸警備隊（相當於海巡署）。
迄今，日本政府已決定提供菲律賓10艘全長約40公尺的巡邏船，也開始陸續交船，但提供大型巡邏船則是首例。日本此舉目的是在南海問題上，要挺菲律賓加強海上警備能力並牽制中國大陸持續擴張的海洋行動。
去年11月，日菲領袖高峰會談時，當時的菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）向日本首相安倍晉三提出請日本供應大型巡邏船的要求。1050906
(中央社)
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