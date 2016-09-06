泳壇陳怡仲父女檔 獲體育有功表揚

我要評比

里約奧運柔道選手連珍羚、蔡明諺、短跑好手沈郁森、泳壇明日之星陳思綺與國家級教練父親陳怡仲等人，今晚獲得新北市府表揚體育有功人員。

新北市長朱立倫今天晚向努力奉獻的體育人致上敬意，他表示，體育需經年累月付出專業的運動訓練，及努力堅持，才能表現傑出。

泳壇父女檔陳怡仲與陳思綺，分別榮獲傑出教練獎與傑出運動員獎。陳怡仲曾是國內游泳名將，目前任職於秀朗國小專任教練，並致力於培訓新北市基層優秀游泳選手。

陳怡仲教導出許涵棚與女兒陳思綺等泳壇好手，生於游泳世家的陳思綺，從小在教練父親的栽培下，13歲時，就打破游泳仰式全國紀錄。之後，在104年全國運、105年全中運成績亮眼。

陳思綺不僅獲多項金牌，並連續刷新50、100公尺仰式全國紀錄。她說，目前最大目標是期盼自己能站上2020年東京奧運舞台，為國爭光。

體育搖籃的明德中學，多年深耕射箭、柔道及田徑等運動種類，培育出多名亞奧運選手，常在全國各運動比賽中成績名列前茅。

今年，里約奧運選手雷千瑩、蔡明諺都畢業於明德中學，體育處表示，此次獲有功機關團體獎實至名歸。

傑出運動員獎中，柔道好手連珍羚是台灣第一名旅日職業選手，今年在里約奧運女子57公斤級出賽，奮戰獲得第五名，為台灣取得奧運柔道比賽的最佳戰績。

另外，柔道小子蔡明諺曾獲2014年法國大滿貫男子60公斤級銅牌，今年也在里約奧運代表台灣出賽。

田徑短跑好手沈郁森有「眼鏡俠」之稱，曾是亞洲青少年層級最頂尖的短跑選手，去年初打敗多名勁敵，獲台灣體壇最高榮耀104年精英獎「最佳新秀運動員」，今年也獲得新北市體育有功傑出運動員獎。

新北市府體育處表示，今年獲獎者，都是體育領域中，全力投入辛勤耕耘的佼佼者，希望除肯定和感謝，期勉新北市的傑出選手、教練及幕後的體育推手，未來各項競賽再創佳績。

體育處表示，今年獲獎的名單中，有18名體育有功人員、13名傑出教練、10名傑出運動員、8個有功機關團體、2個績優區體育會，及3個績優單項委員會。1050906

(中央社)