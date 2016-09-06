76歲陳松勇坐輪椅現身 喝掉千瓶高粱不拒酒
高齡76歲金馬影帝陳松勇，今(6日)坐輪椅現身資深藝人中秋餐會，加上手上還包著紗布，令人不禁關心他的身體狀況，對此，陳松勇透露是在自家花園摔傷，又表示「好人不長命，禍害遺千年」，稱自己健康狀況不錯。
雖然過去有中風紀錄，但陳松勇似乎沒打算戒酒，自爆從民國100年至今，已經喝了1000多瓶高粱，每次訂購都訂200多瓶，酒量驚人。他這次出席餐會，一如往年般自備高梁到場。而他除了摔傷外，左眼也有白內障與視網膜剝離的狀況，預計11月開刀。
陳松勇受訪時透露，日前晚上回家時，在自家花園前因為高低差而跌倒摔傷，除了手腕疑似扭到，脊椎也有點受傷，因為行動很不方便，也懶得走路、站著很不舒服，於是坐輪椅，他很釋懷地說：「沒有關係，好人不長命，禍害遺千年，我沒事！台灣人說傷筋動骨3個月，練國術的人都知道。」
陳松勇個性豪爽不拘小節，雖然曾有中風紀錄又有糖尿病，但他沒因此踏上養生之路，今年初才向媒體表示只想活到80歲，所以酒照喝也不忌口，每天至少喝掉一瓶高梁。
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(中時電子報)
關鍵字：陳松勇、
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