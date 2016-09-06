遭疑擁雙重國籍 蓮舫向我駐日代表處申請放棄國籍

日本最大在野黨民進黨將於15日選舉新黨魁，台裔參議員蓮舫（左）是3名候選人當中呼聲最高的，但最近日媒卻緊咬著她的國籍問題不放。(資料照片 黃菁菁攝)

日本民進黨黨魁選舉的最強候選人、代理黨魁蓮舫被懷疑未放棄中華民國國籍，有雙重國籍之嫌。蓮舫為消除各界疑惑，6日向東京的台北駐日經濟文化代表處提出放棄國籍的申請。

日本最大在野黨民進黨將於15日選舉新黨魁，台裔參議員蓮舫是3名候選人當中呼聲最高的，但最近日媒卻緊咬著她的國籍問題不放。蓮舫雖強調18歲時就取得日本國籍，但媒體仍追究她是否未放棄中華民國國籍。

蓮舫辦公室5日針對《產經新聞》的「放棄中華民國國籍的具體時期」之提問表示，「現在確認中」。有關是否有雙重國籍身份，蓮舫本人6日在記者會上表示，「目前已向台灣確認中，但還未確認到」。

她解釋說，1985年她17歲時取得日本國籍，當時隨著父親到代表處辦理放棄台灣籍的手續。不過由於父親當時是用台語，所以不清楚詳細內容。由於確認國籍需要花時間，所以6日重新辦理了放棄國籍的手續。

蓮舫本名謝蓮舫，父親是台灣人，母親是日本人。她3日在接受讀賣電視台專訪時表示，她一出生就是日本人，高3時就選擇當日本人。

(中時)