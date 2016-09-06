解禁後首批！1144公斤加拿大牛今輸台

我要評比

加拿大牛肉來台了！衛福部食品藥物管理署月前恢復受理加牛查驗，首批報驗商品於本月2日辦理輸入，重量達1144.6公斤，經過產品資訊審核、抽樣檢驗與核對證明文件後，今天確認放行。專家則憂心，加牛開放的風險溝通未做好，民眾對食用安全仍然有疑慮。

加拿大官方去年2月通報，該國亞伯特省（Alberta）發生第19例牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症）案例，台灣隨即暫停加牛產品進口，在各界疑慮未消之際，食藥署卻於今年7月7日颱風夜突然宣布，隔天恢復開放進口，引起一片罵聲。

近來官員一再保證加牛健康風險極低，開放輸入後，首批牛肉於本月2日辦理輸入查驗，食藥署今天核發許可通知，總計1144.6公斤加牛核准進口。

食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷說，本次加拿大輸台的產品，全部都是冷藏去骨牛肉，並符合輸台規範，包含通過獸醫檢查的健康牛隻、30個月齡以下、屠宰時去除所有「特定風險物質」、合格工廠所生產、產品在獸醫監督下生產、擁有獸醫簽發的衛生證明文件，因此核准進口。

目前我國已經規定食品業者應標示牛肉產地，魏任廷指出，未來這些加牛若賣到下游零售、餐飲業者，一樣必須明確標出產地，食藥署也會持續稽查把關。

長期關心狂牛症議題的醫師蘇偉碩說，根據食安標準，應7年未出現病牛，才能從狂牛症疫區除名，加拿大近年陸續有零星個案，顯示飼料管控有問題，或有其他感染途徑。如今政府颱風夜突襲式開放加牛，產品也已經輸台，民眾只能在購買時認清產地，自己避免食用。

蘇偉碩批評，在加牛議題上，官方完全違反OIE（世界動物衛生組織）的風險溝通標準，擅自開放、擅自決定沒有風險，期間完全未與民眾溝通，甚至連公聽會程序都沒有，委託誰做風險評估、評估什麼結果？全民一頭霧水。

(中時)