大義滅親！子再次吸毒 母報警法辦

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酈姓男子再次吸毒，母報警法辦。（葉書宏翻攝）

大義滅親！酈姓男子常因缺錢吸毒毆打母親要錢，酈母雖已申請保護令，仍同住同一屋簷。酈母日前發現兒子再度吸毒，為了挽救兒子脫離毒品決定報警處理。

永和警分局新生派出所員警李明爵、游濬璟獲報趕至，在酈男房間內鐵櫃上查獲毒品吸食器，將酈男帶返派出所偵辦，訊後依違反保護令及毒品危害防制條例法辦。

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(中時)