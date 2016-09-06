樂陞案 百尺竿頭發聲明：收購案一切合法

圖為樂陞自救會2日在金管會大樓前抗議，提出3訴求，要求維護應賣投資人的權益。（資料照片 洪錫龍攝）

百尺竿頭大股東、也是這次出面收購樂陞的百尺竿頭數位娛樂公司，今（6）天發表聲明指出，百尺為了進行這次公開收購之資金籌措，當初即由數個資金提供者共同組成之基金做為投資架構，與百尺公司的資本額大小沒有必然的關係，此投資架構亦已向相關主管機關說明。

這次公開收購案啟動時，百尺公司確實自資金提供者處取得相關資金證明與承諾，惟在公開收購過程中，市場上的眾多謠言及投機者大量拋售股票造成股價波動與大幅下跌，造成百尺公司在這次公開收購交割前、發生資金調度困難。

百尺表示，為完成這次公開收購交割，已盡力與主管機關溝通，並與資金提供者者們進行協商談判，只是，資金提供者們仍決議不完成這次公開收購之交割，因而退還交存之樂陞公司股份予應賣人。

百尺強調，所有過程均遵守各項法律程序，目前百尺公司與負責人樫埜由昭正盡全力研擬解決方案，包括可能的補償方式，並盡快向投資人說明。

聲明中還表示，樫埜由昭在日本具有近30年的投資經驗與相關成功案例。樫埜由昭曾收購在東京證交所上市的一家IT企業，該企業因為投資不動產失敗，導致經營發生困難，（樫埜由昭透過引入金融機構與投資基金之資金成功重整該公司。

此外，樫埜由昭並與日本政府主導之產業再生機構共同投資一家在JASDAQ上市的化學企業，使其再度步上營運正軌。

對於有媒體報導，樫埜由昭在日本讓上市公司Tasco System爆發財務危機，最終導致該公司下市並破產，而他擔任BitCash董事總經理僅9個月就被解職，其誠信和能力令人質疑等內容，百尺也在聲明中一併澄清。

百尺指出，TASCO SYSTEM因為過去經營不善使得公司發生重大的危機，樫埜由昭一開始即以BITCASH「臨時總經理」之角色受任處理該公司的重整工作，乃一成功之案例。

BITCASH是電子金流支付公司，曾有不肖人士利用該支付系統妄行詐騙，惟BITCASH本身未曾涉入任何詐騙的行為，並曾在官方網站上警示大眾要注意此類詐騙事件。另外，樫埜由昭雖曾負責LIVEDOOR集團下的證券公司，但該證券公司與集團母公司LIVEDOOR之各式醜聞並無任何關聯。

百尺公司對進行這次公開收購，抱持著極大的誠意，雖然最後力有未逮，但是在中間的過程均遵守各項法律程序。未來對於任何惡意抹黑百尺公司或樫埜由昭的不實言論，將不排除採取法律行動追訴其責任。

(工商)