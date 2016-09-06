明年再來中職？ 克魯茲：兄弟為第一選擇

克魯茲在青棒打擊訓練營指導球員。（葉姵妤攝）

外籍打擊教練克魯茲今年來台擔任中信兄弟的客座打擊教練，幫助兄弟拿下上半季冠軍，今年6月約滿返美後，9月他再受棒協之邀，來台擔任U23中華培訓隊的打擊教練，下周也將隨中華隊赴日本移地訓練，備戰11月在墨西哥舉行的世界盃賽事。

克魯茲曾在2014年來台擔任U21世界盃的中華隊打擊教練，助中華隊首屆賽事金牌，帶隊風格深受球員喜愛，該批球員中，已在中職打拚的王柏融、楊岱均、張閔勛等好手也都是克魯茲讚譽有加的「愛徒」。

這次他再受棒協邀請擔任U23世界盃的中華隊教練，與總教練郭李建夫繼續合作，期間他也擔任青棒打擊訓練營教練，親自替國內青棒教練及球員授課，希望全面提升國內青棒球員打擊能力。

中華隊將在11月出征U23世界盃，克魯茲這次來台執教，他提到，不只希望能加強中華隊的打擊能力，若有機會，也期望強化球員心理素質。下周他將隨中華培訓隊赴日移訓，與日職二軍進行13場交流賽。

克魯茲今年上半季擔任兄弟客座打擊教練時，偶爾會利用休兵日關心U23培訓隊的狀況，如今身在U23培訓隊教練團中，他透露，自己有時間的話也會去關心中職，特別是兄弟，因為兄弟球團給他機會，上半季他也跟兄弟球員培養出好感情，且兄弟高層都對他很好。

今年6月克魯茲離開兄弟時，他曾允諾明年一定回兄弟，6日被問及是否已獲得中職球隊邀約，明年再來擔任中職教練？他笑說：「這是一個很難回答的問題，但第一個選擇一定是兄弟。」

(中時電子報)