明年再來中職？ 克魯茲：兄弟為第一選擇
外籍打擊教練克魯茲今年來台擔任中信兄弟的客座打擊教練，幫助兄弟拿下上半季冠軍，今年6月約滿返美後，9月他再受棒協之邀，來台擔任U23中華培訓隊的打擊教練，下周也將隨中華隊赴日本移地訓練，備戰11月在墨西哥舉行的世界盃賽事。
克魯茲曾在2014年來台擔任U21世界盃的中華隊打擊教練，助中華隊首屆賽事金牌，帶隊風格深受球員喜愛，該批球員中，已在中職打拚的王柏融、楊岱均、張閔勛等好手也都是克魯茲讚譽有加的「愛徒」。
這次他再受棒協邀請擔任U23世界盃的中華隊教練，與總教練郭李建夫繼續合作，期間他也擔任青棒打擊訓練營教練，親自替國內青棒教練及球員授課，希望全面提升國內青棒球員打擊能力。
中華隊將在11月出征U23世界盃，克魯茲這次來台執教，他提到，不只希望能加強中華隊的打擊能力，若有機會，也期望強化球員心理素質。下周他將隨中華培訓隊赴日移訓，與日職二軍進行13場交流賽。
克魯茲今年上半季擔任兄弟客座打擊教練時，偶爾會利用休兵日關心U23培訓隊的狀況，如今身在U23培訓隊教練團中，他透露，自己有時間的話也會去關心中職，特別是兄弟，因為兄弟球團給他機會，上半季他也跟兄弟球員培養出好感情，且兄弟高層都對他很好。
今年6月克魯茲離開兄弟時，他曾允諾明年一定回兄弟，6日被問及是否已獲得中職球隊邀約，明年再來擔任中職教練？他笑說：「這是一個很難回答的問題，但第一個選擇一定是兄弟。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。