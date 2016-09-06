許厝學童驗尿惹議 國健署澄清
衛福部替許厝分校學童驗尿，卻找來曾受六輕委託的成功大學教授李俊璋主持，引發環團質疑。國健署今表示，尿液樣本將送往成功大學及國家衛生研究院同步檢驗。
雲林縣橋頭國民小學許厝分校因鄰近台塑六輕，國衛院研究發現學童尿液中「硫代二乙酸（TDGA）」濃度偏高，行政院考量學童健康，8月宣布遷校。
衛福部應雲林縣政府要求，上週五、六採集學童尿液樣本，並委託國立成功大學教授李俊璋進行為期3個月的「硫代二乙酸」檢測，但因李俊璋多年來接受六輕委託，執行健康風險評估計畫，引發環保團體不滿，質疑是「請鬼領藥單」。
衛福部國健署今天晚間發布新聞稿澄清，為求謹慎，尿液檢驗樣本目前已送往成功大學及國衛院2處研究單位同步檢驗，希望取得更科學的證據。
國健署指出，等到尿液檢驗結果出爐將再召開專家會議，希望邀請台大教授詹長權、成大教授李俊璋、輔仁大學傳播學院長吳宜蓁、臨床兒科醫師及國衛院所長郭育良等人，共同討論檢視結果，同時也請環保署密切監測當地空氣中的氯乙烯濃度。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。