許厝學童驗尿惹議 國健署澄清

我要評比

衛福部替許厝分校學童驗尿，卻找來曾受六輕委託的成功大學教授李俊璋主持，引發環團質疑。國健署今表示，尿液樣本將送往成功大學及國家衛生研究院同步檢驗。

雲林縣橋頭國民小學許厝分校因鄰近台塑六輕，國衛院研究發現學童尿液中「硫代二乙酸（TDGA）」濃度偏高，行政院考量學童健康，8月宣布遷校。

衛福部應雲林縣政府要求，上週五、六採集學童尿液樣本，並委託國立成功大學教授李俊璋進行為期3個月的「硫代二乙酸」檢測，但因李俊璋多年來接受六輕委託，執行健康風險評估計畫，引發環保團體不滿，質疑是「請鬼領藥單」。

衛福部國健署今天晚間發布新聞稿澄清，為求謹慎，尿液檢驗樣本目前已送往成功大學及國衛院2處研究單位同步檢驗，希望取得更科學的證據。

國健署指出，等到尿液檢驗結果出爐將再召開專家會議，希望邀請台大教授詹長權、成大教授李俊璋、輔仁大學傳播學院長吳宜蓁、臨床兒科醫師及國衛院所長郭育良等人，共同討論檢視結果，同時也請環保署密切監測當地空氣中的氯乙烯濃度。1050906

(中央社)