追落跑女友 通緝犯撂人開槍送辦
李姓通緝犯懷疑江男協助鬧分手的女友搬家落跑，率3名友人找江男興師問罪撲空，憤而鳴槍示警，警方逮捕李男等4人，起出1把制式霰彈槍及7把改造手槍、子彈69顆等，全案送辦。
警方調查，李男是毒品及槍砲通緝犯，近日與女友鬧分手，獲悉女友找江男幫忙搬家落跑，上個月7日凌晨許帶潘姓、張姓、蔡姓友人到高市阿蓮區忠孝路找江男追問女友下落，在江男住處門外叫囂，都無人應門，張男憤而當場對空鳴多槍，李男等人在門外嗆聲後駕車離去。
警方獲報趕抵現場，發現馬路上留有4顆已擊發彈殼及2顆未擊發子彈，即組成專案小組偵辦，經調閱清查現場及附近路口監視器，鎖定涉案人及車輛車號，經以車追人，8月30日先逮獲開槍的張姓毒品通緝犯，並起出改造手槍2支、3個彈匣和38發子彈。
李男昨天自知法網難逃於是帶同警方前往岡山區本洲路一處廢棄工廠，起獲制式霰彈長槍1支、霰彈5顆、改造手槍5支、子彈26顆等槍彈，火力強大。李男另兩名同夥隨後也相繼落網，
昨天下午又在岡山區本洲路一處廢棄工廠，起出制式霰彈槍一把、霰彈5顆、改造手槍5支、子彈26顆，以及安非他命50.82公克。 1050906
(中央社)
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