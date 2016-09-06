我的蛋男情人 入選釜山影展
(中央社記者鄭景雯台北6日電)第21屆釜山影展公佈入選名單，演員林依晨與鳳小岳主演的電影「我的蛋男情人」入選「亞洲之窗」觀摩單元。林依晨說，「開心卻也矛盾地感傷，這樣的議題得到理解、認同與共鳴」。
釜山影展今天公布入選片單，入選「亞洲之窗」觀摩單元的台灣電影，包括昨天在威尼斯影展首映、由趙德胤執導的「再見瓦城」，李天柱與王琄主演的「再見女兒」，以及「我的蛋男情人」。
屆時「我的蛋男情人」導演傅天余也將前往釜山影展，她說，「很開心可以帶著台灣土產蛋男跟韓國觀眾見面，很期待釜山行」。
女主角林依晨說，「開心卻也矛盾地感傷，這樣的議題得到理解、認同與共鳴」。男主角鳳小岳則說，「很高興蛋男能夠有機會得到國際影界人士的青睞。讓我們多為這個世界拍些好電影吧」。
「我的蛋男情人」講述現代都會女性努力工作、愛情卻亮起紅燈的困境；片中林依晨為了尋找幸福，為「蛋」與時間賽跑，接連碰上「蛋男」1號、2號、以及3號天菜主廚鳳小岳，展開她尋找真命天子的過程。
「蛋男」意指一種新的男性品種，外表堅毅、內在豐富，但脆弱，一碰就碎。電影9月23日正式上映。2016年釜山影展將於10月6日至15日舉行。1050906
(中央社)
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