酒杯骨牌 杜拜第130項金氏世界紀錄

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杜拜續拼世界第一，6000多個威士忌杯排列在較大杯子上，以骨牌方式倒下，昨晚接近午夜時成功以4578個威士忌杯順利倒下，刷新金氏世界紀錄。

馬來西亞「星報」（The Star）引述美聯社報導，「酒杯骨牌」此前紀錄是2013年2月，在巴哈馬「青蛙先生」（Senor Frog）連鎖店創下，在4109個杯子當中順利推倒4107杯。

賀德爾（Huddle）運動酒吧及烤肉餐廳昨天準備打破紀錄，工作人員排了6000多杯Camros威士忌和Bazooka能量飲料。這是花了5個月準備時間，每月測試2次的成果驗收，每次準備排杯需耗費12小時。

昨晚在圍觀民眾前，反覆試了幾次後，終於在深夜11時55分順利開展，推倒第1杯後，威士忌酒杯以骨牌方式持續倒下55秒，酒吧內彌漫威士忌和能量飲料氣味。經2小時點算後，杜拜的賀德爾酒吧成功推倒4578杯，取得杜拜的第130項金氏世界紀錄。

在此之前，阿拉伯聯合大公國擁有165項金氏世界紀錄，其中杜拜囊括129項，其中包括最高建築828公尺高的哈里發塔（Burj Khalifa）、最大人造島、最長無人駕駛捷運系統等。1050906

(中央社)