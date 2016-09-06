張志軍：海基新董座兩岸表述 拭目以待

中國大陸國台辦主任張志軍今天說，兩岸兩會制度化交往的政治基礎是「九二共識」。而新任海基會董事長（田弘茂）是堅持雙方確定的政治基礎，還是有新表述，「我們拭目以待」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍下午出席兩岸題材電影「愛的蟹逅」首映會。他在會前接受媒體訪問時，作上述表示。

張志軍說，兩岸兩會（海峽交流基金會與大陸海峽兩岸關係協會）制度化交往的政治基礎，就是「九二共識，核心意涵就是「一個中國」的原則。因此，重要的是兩岸兩會授權商談的政治基礎是「九二共識」，「而不是人」。

面對媒體問到，內定海基會董事長田弘茂昨天接受媒體訪問的內容，張志軍表示，「我不知道，我對他（田弘茂）這個人我不了解」。

張志軍說，他重視的是海基會負責人，在兩岸商談的政治基礎上是什麼表態？是不是還是堅持過去長期以來「雙方確定的政治基礎？還是有什麼新的表述？我們拭目以待」。

由上海市台辦推動拍攝的兩岸題材電影「愛的蟹逅」，下午在大陸全國政協禮堂舉行首映會，除張志軍外，前海協會長陳雲林、海協會副會長孫亞夫、中共上海市委統戰部長沙海林、上海市台辦主任李文輝等官員，以及參與演出的兩岸三地演員，都應邀出席。

「愛」片以台灣苗栗與上海為背景，並以上海海洋大學2011年起來台與苗栗螃蟹養殖業合作，共同培育大閘蟹為故事主軸，敘述上海男碩士生與苗栗水產大亨千金成功培育大閘蟹還因此相戀，預定15日在大陸上映。1050906

(中央社)