宋楚瑜 傳擔任APEC特使

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亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在11月登場，今天傳出APEC特使是親民黨主席宋楚瑜。圖為今年7月9日宋楚瑜出席親民黨青年論壇。（楊彩成攝）

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於11月20日在祕魯首都利馬登場。據了解，蔡英文總統已邀請親民黨主席宋楚瑜擔任特使，代表台灣出席今年APEC領袖會議。

據了解，宋楚瑜曾跟習近平會面過，是國目前可跟習平起平坐對談的人，也是府方考量請宋作代表的因素之一。

蔡英文上台後，因為不承認九二共識，兩岸關係陷入低點，APEC會議將是兩岸首次互動，備受矚目。

總統府發言人黃重諺表示，有關本年度亞太經合會領袖代表人事，目前正在規劃安排的階段，一旦人選確定，就會向各界說明。

(集團連線報導)