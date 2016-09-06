保護東北虎 陸「生態遷移」8千人
大陸野生東北虎數量銳減，一度面臨滅絕，經過有關單位全力保護後，東北虎和東北豹數量明顯增加，甚至闖進村莊吃牲畜。最近大陸政府提高保護力度，不但規畫多個保護區，更將進行「生態遷移」8千人，要留給野生動物一個更好的家。
上世紀90年代末，受到人為棲地減少及違法獵捕等影響，東北虎在大陸境內幾乎銷聲匿跡，被列為瀕危物種。經多年保育工作，讓東北虎數量開始上升，但老虎數量增加也漸影響村民的日常生活和安全。
「現在老虎來了，嚇都嚇死人，哪還敢上山？」吉林省鄉間村民周亞梅說，往常她都會到山林裡摘蘑菇、採野菜，但自從東北虎出現後，已經十幾天沒有外出幹活了。村子裡頻繁出現牲畜失蹤事件，距離村子不遠的牧場也受到威脅，許多都是被老虎咬的，但大家都怕東北虎，且為了保護動物，不知如何是好。
面對野生動物入侵村莊吃牲畜，吉林省政府也對對野生動物造成的損失提供補償，金額達到1.2億人民幣（約5.6億台幣）。考慮到安全問題和未來發展，已有約8千人「生態遷村」，許多人都願意配合政府遷村。
吉林省除了目前已建立的6個保護區，還計畫新建9個保護小區。預計2020年，吉林琿春等地將建成面積約8000平方公里的虎豹定居區。讓東北虎和東北豹有個更好的家。
(旺報)
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