漏網鏡頭：習近平仍給安倍臭臉
2014年11月10日，習近平在北京與安倍會談表情嚴肅，5日晚兩人再度會談，習近平嚴肅依然，連外長王毅也是一樣表情，就是給日方臭臉。
2014年，大陸官媒稱由於「國家主權，習近平眼裡不容一粒沙」。所以，10日在北京人民大會堂的會談談不上愉快，從中央電視台畫面看，習近平會晤時面部表情格外嚴肅，握手時也沒有露出笑容。安倍見到習近平後，立刻用中文打招呼，也沒有獲得習近平的回應。
日經新聞網6日說，日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平9月5日時隔約1年半時間再次舉行首腦會談。在仍存在摩擦的火種的背景下，雙方首先就促進對話達成共識。避免不測事態的「海空聯絡機制」方面，未能確定啟動的目標時間。5日中國漁船繼續在東海日本主張的毗鄰水域活動，中日改善關係之路仍然曲折重重。
這次會見，在房間等候的習近平到門口迎接安倍晉三，習近平還與安倍隨行的與會者握手以表達歡迎，這不在預定流程內，不過不管是安倍晉三還是習近平都表情嚴肅，沒有露出笑容。
由此可見，中日關係確實曲折重重。就在習安會隔日，日本首相安倍晉三6日與菲律賓總統杜特爾特會談，告知已決定以日元貸款的形式向菲提供2艘大型巡邏船以加強該國的海上警備能力。
(中時電子報)
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