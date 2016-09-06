菲國緊急狀態 外交部：對民眾影響不大

我要評比

外交部今天表示，菲律賓總統府宣布菲國進入緊急狀態，是針對民答那峨島將加強巡邏及安檢，並未實施宵禁或限制旅客赴訪地區，對一般民眾影響並不大。

外交部晚間表示，菲律賓總統府今天發布第55號聲明，宣布為抑制民答那峨島的非法暴力並防止其擴散至全國，菲國總統依據憲法宣布菲國進入緊急狀態（national emergency），並命令軍警採取必要措施防止所有形式的非法暴力的擴散及升級。

據駐菲處暸解，緊急狀態是特別針對民答那峨島所發布，菲國將加強巡邏及安檢等措施，並未實施宵禁或限制旅客赴訪地區，對一般民眾影響並不大。

外交部目前將菲律賓民答那峨島中西部、三寶顏半島及西部蘇祿群島列為紅色警示，建議國人應避免前往；民答那峨島南部則為橙色警示，建議避免非必要旅行；至於民答那峨島東部包括納卯（Davao）市列為黃色警示，建議應特別注意安全並檢討應否前往。

除上述區域外，菲國其他地區，例如國人常前往的馬尼拉、宿霧、長灘島、巴拉望、科隆島及薄荷島等均列為灰色警示，則是旅遊時應特別注意自身安全。

外交部表示將密切注意菲國情勢發展，若有需要將隨時更新警示。1050906

(中央社)