農村女孩特製勇氣果醬 另類贊助少棒隊

出身苗栗農村25歲女孩錢湘伶，為照顧爺爺奶奶，返鄉自創果醬品牌「農村小愛」，特製「勇氣果醬」另類贊助家鄉國小少棒隊，不單分享手做成果，更在傳遞一分追求夢想的勇氣。

錢湘伶因父母離異，自幼由爺爺奶奶隔代教養長大，為照顧年邁雙親，完成大學學業後，毅然返回苗栗通霄故鄉，運用農村生活經驗，研發製作多種創新口味手工果醬，並自創「農村小愛」品牌，透過網路、農村市集、指定代工等通路行銷。

與一般市售果醬不同，錢湘伶的果醬除了桑葚醬，還有不少顛覆傳統的實驗性口味，有「紫蘇紅肉李」、「薰衣草鳳梨」、「紅酒蕃茄醬」、「百香蜜地瓜」等多種以水果、香草植物或中藥「混搭」而成，且水果源料專門向在地小農收購有機無毒的「NG果」。

「漂亮的你拿去賣禮盒，請把醜的都留給我」錢湘伶說，每當她這樣告訴農民，對方都很驚訝，但這些賣相不佳的水果，有的只是外表受損，品質不受影響，「都是農夫們的心血結晶，為何要捨棄浪費？」

大學念的是美術，錢湘伶大二那年因故休學，接觸到大埔徵收案開始關注土地、農村等社會議題，於是要求阿公教她種田，實際走入田間，才真切感受到大地作物展現出的生命力。

「從那之後，我吃東西再也不浪費！」錢湘伶說，年輕人要回到農村生活，面臨最大挑戰就是收入問題，果醬可延長水果保存，還能延伸變化出多樣新鮮滋味，這也是她選擇以手工果醬創業的原因。

自國中擁有第一台具照相功能手機起，錢湘伶經常拍下爺爺奶奶的日常生活，更以「農村小愛」為名，成立臉書專頁紀錄守護記憶；如今果醬品牌也沿用此名，她說「『農村』是童年最難以忘懷的田野生活；『小愛』往往從生活細微處展現，看似微不足道，力量卻很強大」。

錢湘伶日前得知鄉內通霄國小棒球隊經費、物資缺乏，主動連繫校方想提供贊助，但自己甫創業並無多餘資金，決定以另類方式，送給少棒隊小球員每人1罐特製的「勇氣果醬」，鼓勵學童勇敢追求夢想。

錢湘伶以手做果醬讓水果、記憶保鮮，更擴散農村生活之愛，校方也特別安排她在朝會時間分享創業心得，讓學生獲得不小啟發。1050906

(中央社)