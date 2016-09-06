國民黨立委江啟臣憂國機國造有空窗
國民黨立法院黨團書記長江啟臣今表示，空軍規劃在民國109、110年全數汰除F5戰機及AT3教練機，但媒體報導，國機國造計畫在109年可能只有原型機，若屆時造不出飛機飛訓任務的銜接可能出現空窗期。
行政院在8月18日公布106年度中央政府總預算案，國防預算編列新台幣3217億元，與105年度編列數相同。其中國機國造及國艦國造編列67億元，較105年增61億元。
江啟臣今透過臉書指出，根據106年的國防預算書，空軍規劃在民國109年將F5E/F型機全數汰除，110年將AT3型機全數汰除，但根據媒體報導，國機國造計畫在109年卻可能只有原型機。
江啟臣說，如果屆時造不出飛機，飛訓任務的銜接就可能出現空窗期，「那就GG了」，國防安全是否因此被犧牲，讓人擔憂；建議國防部，推動國防產業時，一定要以國家安全為首要前提，妥善規劃，不要本末倒置。1050906
(中央社)
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