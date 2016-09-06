高教機恐有空窗期 空軍：已核採購66架
空軍規劃在民國109、110年全數汰除F-5戰機及AT-3教練機，但遭指恐有空窗期。空軍司令部表示，新式高教機籌獲案已奉行政院核定，將採購66架，將妥慎執行後續換裝作業。
國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，空軍規劃在民國109、110年全數汰除F-5戰機及AT-3教練機，但根據媒體報導，國機國造計畫在109年可能只有原型機，若屆時造不出飛機，飛訓任務的銜接可能出現空窗期。
空軍司令部發布新聞稿表示，新式高教機籌獲案已奉行政院核定，將採購新式高教機66架，期能滿足基礎飛訓任務需要，提升飛訓成效。
空軍司令部表示，媒體報導引用104年立法院審查中央政府總預算書資料，指出空軍「F-5及AT-3型機將於109年及110年全數汰除」，恐有訓練空窗期疑慮，空軍已針對兩型機壽期管理完成規劃及相關預應作為，未來將視籌獲案辦理情形，妥慎執行後續換裝作業，俾利飛行人員訓練銜接，以維持所需戰力。1050906
(中央社)
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