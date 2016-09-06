宋培安典藏日明治工藝品 日人驚豔
台灣收藏家宋培安典藏的日本明治時期工藝品，今天在東京藝術大學舉辦的「驚世明治工藝展」登場，讓日本藝術專家驚豔。這是宋培安典藏的日本工藝品首次返日展出，深具意義。
東京藝術大學今天舉辦「驚世明治工藝展」開幕典禮，展出台灣收藏家宋培安收藏的130件日本明治時期的工藝作品。駐日代表謝長廷、日本文化廳長官宮田亮平、東京都台東區區長服部征夫、東京藝術大學校長澤和樹、東京藝術大學美術館館長秋元雄史前來剪綵祝賀。
宋培安在致詞說：「曾私下對自己及作家們承諾，有一天要讓這些工藝作品回鄉，恢復它們應有的光榮，今天做到了。」
宋培安早年被日本明治時代工藝作品的真善美所感動，長期以來收藏數千件明治時期的工藝作品。「驚奇明治工藝展」是他收藏品首次返回日本展出，深具意義。
謝長廷表示，對這項展覽有三大驚喜。一、日本明治時代有這麼多傑出作品。二、宋培安收藏這麼多的作品。三、宋培安雖從事中藥及生命科學方面的工作，卻如此熱衷收藏明治工藝品和熱心促進台日文化交流。
澤和樹表示，明治時期的工藝作品表現力極高，很驚訝這麼多的明治時期工藝作品都被台灣收藏家宋培安單獨收藏，盼藉此展讓日本民眾認識日本明治時代的工藝。
東藝大美術館副館長原田一敏表示，在因緣際會下，得知宋培安大量收藏明治時代的工藝精品，尤其看到長達3公尺的自在龍作品後，著實驚嘆。為了讓日本民眾可以看到這些傑出工藝作品，花了4年的時間推動，才得以促成此展。
「驚世明治工藝展」將展到10月30日。此展以「寫實追求」及「凝聚技巧」兩大主軸，展出明治時期的漆工、金工、雕刻等工藝作品。1050906
(中央社)
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