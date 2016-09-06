烤肉別踩雷 營養師教你自製健康烤肉醬
中秋節將至，民眾瘋烤肉，食品藥物管理署提醒，民眾應妥善挑選、清潔與保存食材，烤肉之前可先將食材燙熟或蒸熟，避免高溫燒烤的時間，另外，最好在火網上鋪錫箔紙，以免火源直接接觸到肉類，產生致癌物質。
食藥署提醒，民眾應從「食材、食器、烹調、衛生、健康」五大關鍵要素，掌握烤肉的食品衛生，台灣氣候高溫潮濕，食材購買後建議儘速冷凍、冷藏或適當保存。
中壢天晟醫院營養師潘璿凱提醒，烤肉器材應選用不鏽鋼，木炭也要注意品質，另外，食材方面，除了妥善清潔與保存，也須注意油脂含量，羊肉、五花肉高油，魚肉、雞肉較低脂。烤肉時常會忽略蔬菜攝取量，應注意多吃蔬果、多喝水。
此外，烤肉醬也容易成為地雷，潘璿凱說，一般烤肉醬鈉含量超高，每100克含鈉2200毫克，若沒有稀釋使用，隨便吃幾片肉就超過一天所需。
他說，民眾可以在家自製醬料：1匙橄欖油、2匙麵粉混和均勻後，放到火上加熱，再加入18匙開水，加熱到稍微冒泡泡後即可，醬料基底完成後，可放入果汁機中，加入芝麻、薑、番茄、九層塔、醬油與果糖均勻混和，喜歡吃辣的人可再酌量加入辣椒粉，這樣就是相當美味的烤肉醬。
(中時)
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