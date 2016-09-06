台中3設計案 獲英國SBID室內設計大獎
每年來自全球超過上萬件作品參展的英國「SBID室內設計」國際大獎，競逐相當激烈，日前公布獲獎名單，中台灣包括大桓設計的懋榮建設「極上之墅」、天境空間設計的7期「精銳音悅廳」接待會所與雙橡園開發「櫻ONE」等3件室內設計作品獲獎，預計11月份於英國倫敦頒獎。
其中，懋榮建設位於沙鹿區的「極上之墅」透天住宅樣品屋設計案，出自大桓設計顧問公司設計總監紀宜成之手！
今年35歲的紀宜成，在室內設計業界已超過10年的資歷，設計公司開業至今不過5年的時間，就受到英國SBID室內設計國際大獎的肯定，讓父親、懋榮建設董事長紀吉川深深以子為榮，藏不住的開心，近日不斷接獲建築同業的恭賀電話。
紀宜成自從創設大桓設計顧問公司以來，陸續接獲台中12期宏台「上誠」、彰化員林豪墅案「大熊藏鋒」、台中市東區「大熊康橋」住宅大樓案，以及聚合發建設的大樓公設案，手上案量不少。紀宜成自從獲得英國SBID室內設計國際大獎之後、聲名大噪，業界詢問度爆表。
紀宜成表示，英國SBID室內設計國際大獎如同英國室內設計業界的「奧斯卡獎」，每年針對住宅案與商用空間舉辦一次評選，來自全球各地的參展作品預估超過上萬件，今年得獎名單都是當今世界頂級酒店的設計團隊，「大桓設計第一次參展就獲得大獎的肯定，真的給了我很大的鼓勵，讓我在室內設計這條路走得更有自信！」
(工商)
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