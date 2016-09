還記得她嗎？41歲「杉菜情敵」現身挺郭富城

曾演出《流星花園2》的鄭雪兒,最近現身郭富城演唱會。(圖/取自新浪微博;michelle_saram Instagram)

鄭雪兒日前參加郭富城演唱會。(圖/取自michelle_saram Instagram)

鄭雪兒2010年結婚後,已淡出演藝圈。(圖/取自michelle_saram Instagram)

鄭雪兒當年跟郭富城拍廣告出道。(圖/取自《on.cc東網》)

鄭雪兒(右2)當年曾出席《流星花園2》宣傳活動。(圖/中時資料照片)

新加坡女星鄭雪兒當年因和天王郭富城合拍電信廣告出道,2000年曾來台發展,台灣觀眾對她記憶最深刻的,應是當年她曾在《流星花園2》中飾演女主角杉菜的情敵「葉莎」一角,劇中失憶的道明寺一度對她傾心,2010年鄭雪兒結婚後便淡出演藝圈,近日郭富城在香港紅館開演唱會,鄭雪兒也專程回港力挺恩人,也讓網友驚覺當年的葉莎,今年已經41歲了。

最近郭富城在香港紅館一連舉行15場演唱會,繼日前不老女神周慧敏等人現身後,郭富城的正牌女友方媛也到現場觀看男友演出,而有幸被安排出道第一部廣告就和天王合作的鄭雪兒,昨(5日)在自己Instagram分享與郭富城合照,讓許多香港粉絲直呼懷念。

鄭雪兒分享自己跟郭天王的合照說:「Nice to catch up after 19 years! Congratulations to Aaron and his team for a sensational show!(開心19年後再度碰面!恭喜郭富城和他的團隊有這麼精彩的表演!)」而鄭雪兒除了《流星花園2》之外,也曾演出《尋秦記》,2010年她認已婚,老公是酒店集團富二代,婚後她逐漸淡出演藝圈,直到昨天她現身郭富城演唱會,才喚起大家的記憶。

