還記得她嗎？41歲「杉菜情敵」現身挺郭富城

曾演出《流星花園2》的鄭雪兒，最近現身郭富城演唱會。（圖／取自新浪微博；michelle_saram Instagram）

鄭雪兒日前參加郭富城演唱會。（圖／取自michelle_saram Instagram）

鄭雪兒2010年結婚後，已淡出演藝圈。（圖／取自michelle_saram Instagram）

鄭雪兒當年跟郭富城拍廣告出道。（圖／取自《on.cc東網》）

鄭雪兒(右2)當年曾出席《流星花園2》宣傳活動。（圖／中時資料照片）

新加坡女星鄭雪兒當年因和天王郭富城合拍電信廣告出道，2000年曾來台發展，台灣觀眾對她記憶最深刻的，應是當年她曾在《流星花園2》中飾演女主角杉菜的情敵「葉莎」一角，劇中失憶的道明寺一度對她傾心，2010年鄭雪兒結婚後便淡出演藝圈，近日郭富城在香港紅館開演唱會，鄭雪兒也專程回港力挺恩人，也讓網友驚覺當年的葉莎，今年已經41歲了。

最近郭富城在香港紅館一連舉行15場演唱會，繼日前不老女神周慧敏等人現身後，郭富城的正牌女友方媛也到現場觀看男友演出，而有幸被安排出道第一部廣告就和天王合作的鄭雪兒，昨(5日)在自己Instagram分享與郭富城合照，讓許多香港粉絲直呼懷念。

鄭雪兒分享自己跟郭天王的合照說：「Nice to catch up after 19 years！ Congratulations to Aaron and his team for a sensational show！（開心19年後再度碰面！恭喜郭富城和他的團隊有這麼精彩的表演！）」而鄭雪兒除了《流星花園2》之外，也曾演出《尋秦記》，2010年她認已婚，老公是酒店集團富二代，婚後她逐漸淡出演藝圈，直到昨天她現身郭富城演唱會，才喚起大家的記憶。

(中時電子報)