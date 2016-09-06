最後訪亞掛保證 歐巴馬：美會續留亞太
任內最後一次訪問亞洲的美國總統歐巴馬今天堅定表示，他離開白宮後，美國與亞洲的往來將持續。
歐巴馬在寮國首都永珍發表演說時說：「美國對亞太的關注並非最近興起，也不是一時熱潮，而是反映出根本的國家利益。」
這是歐巴馬第11次、也是最後一次出訪亞太，尋求鞏固美國的「重返亞洲」，這也是歐巴馬執政8年來的標誌所在。
歐巴馬在寮國演說時，摘述了這項政策。
他告訴各國代表，「身為總統，我外交政策的重要優先一直是加強我們與亞太國家和人民的往來」；並表示，他「有信心」這項新往來將持續。
他並對與菲律賓、新加坡及印度等國增加軍事合作，以及推動與亞太區的更大貿易感到驕傲，並誓言這將持續。
他說：「我們會留在這裡。無論好壞時期，你們能信靠美國。」
歐巴馬並說，美國「歡迎中國和平、穩定及繁榮崛起，成為負責的全球事務要角，因為我們認為這將對所有人有益」。
他也重申：「在這個地區，包括東海和南海，美國將持續在國際法准許的區域飛行、航行及活動，並且支持所有國家也有權這麼做。」（譯者：中央社蔡佳伶）1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。