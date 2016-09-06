最後訪亞掛保證 歐巴馬：美會續留亞太

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任內最後一次訪問亞洲的美國總統歐巴馬今天堅定表示，他離開白宮後，美國與亞洲的往來將持續。

歐巴馬在寮國首都永珍發表演說時說：「美國對亞太的關注並非最近興起，也不是一時熱潮，而是反映出根本的國家利益。」

這是歐巴馬第11次、也是最後一次出訪亞太，尋求鞏固美國的「重返亞洲」，這也是歐巴馬執政8年來的標誌所在。

歐巴馬在寮國演說時，摘述了這項政策。

他告訴各國代表，「身為總統，我外交政策的重要優先一直是加強我們與亞太國家和人民的往來」；並表示，他「有信心」這項新往來將持續。

他並對與菲律賓、新加坡及印度等國增加軍事合作，以及推動與亞太區的更大貿易感到驕傲，並誓言這將持續。

他說：「我們會留在這裡。無論好壞時期，你們能信靠美國。」

歐巴馬並說，美國「歡迎中國和平、穩定及繁榮崛起，成為負責的全球事務要角，因為我們認為這將對所有人有益」。

他也重申：「在這個地區，包括東海和南海，美國將持續在國際法准許的區域飛行、航行及活動，並且支持所有國家也有權這麼做。」（譯者：中央社蔡佳伶）1050906

(中央社)