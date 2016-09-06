總統府：APEC特使人選規劃中

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亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在11月登場，今天傳出APEC特使是親民黨主席宋楚瑜，總統府表示，人選目前正在規劃中。

總統府發言人黃重諺表示，有關本年度亞太經合會領袖代表人事，目前正在規劃安排的階段，一旦人選確定，就會向各界說明。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於11月20日在祕魯首都利馬登場，媒體報導，蔡總統已邀請宋楚瑜擔任特使，出席今年APEC領袖會議。當前兩岸關係停滯，屆時若是宋楚瑜出席，和中國國家主席習近平兩人的互動，將成各方矚目焦點。1050906

(中央社)