中華郵政30年沒調漲水陸函件 16國停辦

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中華郵政水陸函件30年沒調漲，現行萬國郵政公約，水陸郵件已經不是各國郵政應辦業務，中華郵政也宣佈停辦16個國家水陸函件，港澳、韓國包裹也停辦。

中華郵政今天宣布，明年元旦起停辦原16個國家水陸函件以及韓國、港澳地區水陸包裹出口業務，每年將有66萬件函件將受到影響，不過中華郵政說，民眾仍能使用國際快捷及航空郵件服務。

中華郵政說，考量韓國、港澳水陸包裹資費調整後，將接近或高於現行航空資費，不利民眾使用，因此將停辦。

另外，根據現行萬國郵政公約，水陸郵件已經不是各國郵政應辦業務，停辦或停止受理水陸郵件已成國際郵務趨勢，中華郵政也決定停辦16個國家水陸函件。

中華郵政說，針對停辦水陸郵件的國家或地區，中華郵政仍提供國際快捷及航空郵件服務，有需要的民眾可多利用。1050906

(中央社)