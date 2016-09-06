國三女生放學疑被擄灌藥 逃脫過程引懷疑
苗栗縣一名9年級女學生，5日下午放學時段在車水馬龍的學校附近，遭2名不明男子強押上車並灌食藥物，歹徒用意不明，女學生昨深夜獲釋安全返家，警方已清查掌握特定對象。但白晝在眾目睽睽下擄人，已引起震驚。
這件駭人聽聞的疑似擄人事件，發生於昨天下午國中放學時段，一名9年級學生就在眾多人潮和車潮中，遭共乘1輛轎車的2名男子強押上車。
根據後來的訊息，她被押上車後，第一時間就被強灌不明藥物，深夜以上廁所及各種理由要求對方讓她下車，她才趁機脫逃並報警。返家後由家人陪同送醫「洗胃」，雖然醫院方面堅稱採樣化驗結果，沒有毒品或不明藥物的反應，但另有訊息指稱，第一時間接觸她時，的確有昏睡、嗜睡症狀，兩者結果迴異。
校方說，該名女學生在校表現正常，事後了解也聲稱不認識對方，但中途又同意她下車離去，說詞似乎不太合邏輯，也異乎常理。但由於女學生今天「請假」，校方雖介入處理，卻還無法釐清箇中案情。
學校已掌握整個事件相關情節，也依校安系統通報，預定今天召開緊急會議，研擬因應作為。
(中時)
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