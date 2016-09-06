化妝品阻隔PM2.5？食藥署：假的！

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隔離霜可以隔絕PM2.5？假的！近來空汙嚴重，不少化妝品業者就宣稱產品使用於皮膚上，可以阻隔空汙甚至是隔絕PM2.5，讓愛美女性趨之若鶩，不過這樣的廣告宣稱，未來不可再用。食品藥物管理署今天公告修正化粧品不當宣示例句，明令禁止化妝品號稱可隔絕空汙，明年4月起上路，違者每次開罰5萬元。

「空汙嚴重、PM2.5頻頻超標，造皮膚傷害，使用某某產品後，就能阻隔空氣汙染」，近來不少化妝品都會這樣宣稱效果，但根據食藥署的規範，這些統統都是假的！

食藥署醫粧組科長洪國登說，隔離空氣汙染/PM2.5、淨身避邪、禁止（防止）咬甲、潤滑（液）或陰道潤滑、基因，以及強化夫妻、兩性情感聯繫等，明年4月起都不得宣稱於化妝品的功效中。

洪國登說，像是隔離霜、防曬乳自稱隔離空汙，或是香水聲稱具費洛蒙效果能吸引異性，未來都絕對禁止，目前化妝品廣告採取事前審查，因近來接獲不少廠商送審的案件中，有這樣的誇大功效，才會公告禁止。

新規定預計明年4月1日上路，屆時業者違反規定，可開罰5萬元，並可按次計罰。

(中時)