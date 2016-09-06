中國化工敲定127億美元貸款 收購先正達進一步

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新浪財經報導，知情人士透露，中國化工集團已經從銀行獲得127億美元的貸款承諾，用以收購瑞士農藥生產商先正達。

據該知情人士表示，中國化工吸引了17家銀行的資金，此次融資安排包括125億美元的定期貸款和2億美元的迴圈授信額度。在債務融資方面，在這127億美元的銀行貸款之前，3月份已有200億美元貸款。

(工商)