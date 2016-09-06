財力很重要 球員工會：富邦不會中途落跑
中職球團的母企業大小很重要嗎？至少中職球員工會是持肯定的態度，對於傳出富邦金控買下中職義大隊，球員工會認為，應該不會再發生中途「落跑」吧！
中職球員工會剛剛開完會議，會中不少球員對於富邦決定買下義大的事情，各言爾志，有人說：「這下義大球員可以安心打球了！」
主因是義大傳出轉賣時，義大球員人心浮動，抱怨義大球團沒有先找到買主卻率先公布要轉賣，讓球員打球的心情無法平靜下來。現在有了新東家、而且又是大財團，球員可以比較安心了。
反而工會理事長、義大球星胡金龍沒有發表說法，他認為，自己是義大的球員不方便多講什麼？不過，也有球員幹部指出，球團的母企業大、小很重要，愈大財團對於社會責任更重視，這次富邦若能成功買下義大，應該不會再中途跑掉了。
球員工會也樂觀這件交易，工會認為，富邦能夠買下義大，對於進動台灣職棒的發展應有正面的助益。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。