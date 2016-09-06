財力很重要 球員工會：富邦不會中途落跑

中職球員工會肯定富邦接手義大，認為不會再中途落跑。（中時資料照片，陳信翰攝）

中職球團的母企業大小很重要嗎？至少中職球員工會是持肯定的態度，對於傳出富邦金控買下中職義大隊，球員工會認為，應該不會再發生中途「落跑」吧！

中職球員工會剛剛開完會議，會中不少球員對於富邦決定買下義大的事情，各言爾志，有人說：「這下義大球員可以安心打球了！」

主因是義大傳出轉賣時，義大球員人心浮動，抱怨義大球團沒有先找到買主卻率先公布要轉賣，讓球員打球的心情無法平靜下來。現在有了新東家、而且又是大財團，球員可以比較安心了。

反而工會理事長、義大球星胡金龍沒有發表說法，他認為，自己是義大的球員不方便多講什麼？不過，也有球員幹部指出，球團的母企業大、小很重要，愈大財團對於社會責任更重視，這次富邦若能成功買下義大，應該不會再中途跑掉了。

球員工會也樂觀這件交易，工會認為，富邦能夠買下義大，對於進動台灣職棒的發展應有正面的助益。

(中時電子報)