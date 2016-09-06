修法 葉俊榮：實現有意義的參與式民主

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內政部長葉俊榮今天指出，人民團體法至今仍是家父長式管制面貌，內政部將推動修法，改變為推動、促進、培力的方式協助人民團體，進一步實現有意義的參與式民主。

葉俊榮今天出行政院南部服務中心舉辦南方領袖教育學院講座，以「市民社會的發展與培力」為題演講，南服務中心執行長黃義佑，副執行長洪建隆、許國華等，還有數百名南部菁英出席。

葉俊榮說，行政機關會積極建構民眾參與的程序機制，參與的3層次分別是資訊公開、參與討論及審議論辯，如建構聽證制度等。

他指出，台灣社會民主化從威權、戒嚴時期，轉為自由、民主，市民社會活絡是台灣寶貴資產，相較其他第3波民主化國家，台灣社會並沒有因為代議民主的建構、總統直接民選達成而沉寂；相反的「市民社會」保持警覺，對各項社會議題仍然充滿熱情與關注。

他說正因人民團體活絡，內政部為讓人民團體發揮力量，積極推動修法；從人民團體法從早期非常時期、動員戡亂，到今天的人民團體法面貌，仍為家父長式管制；內政部將推動修法，改變為推動、促進、培力的方式協助人民團體。

他說，人民團體現在一分為三，包括社會、政治及職業團體等，內政部正研擬拆分，未來人民團體法專注以往促進社會團體發展、培力的方向修法，使人民有機會與能力參與，且進一步串聯到國際。

葉俊榮說成功的公共參與可以使資訊、決策及程序加值，進而助益強化決策品質，提升行政效能；且透過重視程序及市民社會，將使台灣進一步實現有意義的參與式民主。1050906

(中央社)