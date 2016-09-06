中華郵政馬祖酒廠聯手秋節推優惠

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在台灣本島要買馬祖高粱酒也很方便了。中華郵政今年6月全省21個特等及一等郵局同步上架後，秋節前夕，再與馬祖酒廠聯手推出企業公司、行號送禮優惠方案。

因通路尚未普及化，在全省購買馬祖高粱酒較為不易，中華郵政公司自6月1日起新增代售馬祖陳年高粱商品，可瀏覽中華郵政全球資訊網或洽各地郵局洽詢購買，全國消費者不但可輕鬆買到，對離島馬酒銷售打開一條通路。

中華郵政公司、馬祖酒廠秋節特別規劃10年陳年高粱酒企業送禮優惠方案，買就送馬祖酒廠限量酒杯，消費滿新台幣3萬元以上送客製化腰封等服務。

中華郵政6月以窖藏坑道10年馬祖陳年高粱酒作為首賣，7月主力熱銷酒品東湧陳年高粱酒陸續藉由郵政通路代售，全省21個特等及一等郵局同步上架，其中包含最熱門「故宮郵局」。1050906

(中央社)