成都至伊斯坦布爾中歐班列首發

中新社報導，首趟成都至土耳其伊斯坦布爾中歐班列（蓉歐快鐵）6日順利開行。該班列共41個集裝箱，滿載服裝鞋包、餐具等日用百貨。

報導稱，目前大部分中歐班列都是經新疆阿拉山口出境，通行能力受到限制。此次首發的成都至伊斯坦布爾中歐班列，是成都國際鐵路班列公司開發的中歐直達鐵路中歐班列（蓉歐快鐵）的一條新的物流通道，避開阿拉山口改由霍爾果斯出境，是集鐵路、水運、公路於一體的多式聯運定製班列產品。

成都至伊斯坦布爾中歐班列從成都鐵路集裝箱中心站始發，經霍爾果斯口岸出境到達哈薩克，由哈薩克位於里海東岸的港口阿克套乘船到達亞塞拜然首都巴庫，再由巴庫換乘鐵路到達格魯吉亞的波季，最終由波季通過公路運輸到達土耳其伊斯坦布爾，運行總里程約13,000公里，單程運行時間約15至16天。

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