川砲再射Fed指早該升息了

美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)周一再度將砲口指向聯準會(Fed)，指其貨幣政策創造出一個「假面經濟」，美國利率早就該調高。

之前就砲轟Fed是為幫總統歐巴馬才維持低利率政策的川普周一表示：「他們將利率控在低檔是為了讓經濟不要那麼難看，我們現在的經濟情況非常的虛假。」

(工商)