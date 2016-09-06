SpeXial易恩為戲剃光頭 撞臉古巨基

人氣男團SpeXial年紀最小的團員易恩，為了演出網路電影「超級王爺」，將頭髮剃光，事前心情還有些失落，但剃髮後，意外和當年「還珠格格」中的古巨基撞臉，心情瞬間豁然開朗。

SpeXial剛結束唱片宣傳，成員易恩行程馬不停蹄，立刻飛往橫店，接拍網路電影「超級王爺」，這也是他出道3年來首度挑大樑主演。

年僅19歲的易恩，開拍當天為戲落髮、剃成光頭。剃髮前，易恩一度心情低落，他說，「心裡很掙扎，有些男生可能連短一點的頭髮都不敢試，對我來說，是一個很大的考驗。」

易恩回憶剃髮當下的感受，「原本以為自己已經調整好心態，但一剃下去，真的有想哭的衝動，整個人突然沒了自信。」

剃完頭髮後，易恩換上劇中戲服清裝，工作人員看了紛紛給予好評，還有眼尖的人覺得，他與當年「還珠格格」中的古巨基有幾分神似，讓易恩的心情瞬間豁然開朗。

除了光頭造型，易恩還得為戲戴上假牙，試妝時為了貼合牙齒，反覆試戴好幾次，不僅不適應，嘴裡也因為戴上假牙有些怪怪的味道，拍攝結束後要取下假牙的步驟更是繁複。對此，易恩一派輕鬆、笑說，「頭都剃了，假牙算什麼。」1050906

(中央社)