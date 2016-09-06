蘇嘉全:台法發展再生能源互惠夥伴關係

立法院長蘇嘉全今天說，未來希望台法兩國在「再生能源科技」以及「科技創新領域的合作與交流，包括離岸風力發電等「再生能源」項目上，發展互利互惠的夥伴關係。

蘇嘉全下午在朝野立委王育敏、陳曼麗委員、余宛如、呂孫綾等人陪同下接見法國國民議會經濟委員會主席馬莎(Frederique Massat)議員等訪問團一行人，法國在台協會代理主任華繼詠及政治處處長安瀾也與會。

蘇嘉全表示，法國不但熱情而浪漫，也是爭取婦女權利的先驅。目前法國駐外大使中，女性占近3成，女性國會議員也將近3成，比例之高是世界排名第一。

他表示，在立法方面，法國在2014年通過的「女男實際平等法」，強調爭取在公私領域上達到性別平權的目標，可以說法國在「婦女平權」的發展上，是引領全球潮流的國家，值得台灣學習。

蘇嘉全說，國會在2002年制定了「性別工作平等法」並與時俱進的修正，以符合時代的進步。今年台灣選出了第一位女性總統，而國會113位立法委員席次中，女性比例高達38%，在國際也是名列前茅。

「法國是台灣對歐洲科技合作投入最多人力與資源的重要夥伴，台法兩國對於再生能源」的發展都很關注」蘇嘉全說，未來希望台法兩國在「再生能源科技」以及「科技創新領域的合作與交流，包括離岸風力發電、太陽能發電，以及替代能源等「再生能源」項目上，發展互利互惠的夥伴關係。

馬莎表示，法國去年在巴黎舉辦COP 21，呼籲全球對減碳議題加以重視。台灣雖非會員國之一，但她仍鼓勵台灣以有意義方式參與減碳行動。1050906

(中央社)