彰師大教授兼任公司董事 監院彈劾
彰師大教授賴秉彥擔任該校翻譯研究所及兒童英語研究所所長期間，違法兼任公司董監事，監察院今天通過彈劾。
監察院於今天以12票全數通過監察委員陳慶財及李月德提案，彈劾賴秉彥，全案移請公務員懲戒委員會審理。
彈劾案文指出，依大法官釋字第308號解釋，「公立學校聘任之教師不屬於公務員服務法第24條所稱之公務員。惟兼任學校行政職務之教師，就其兼任之行政職務，則有公務員服務法之適用」。
監察院指出，賴秉彥自102年2月1日起至105年1月31日止，擔任該校翻譯研究所及兒童英語研究所所長期間（相當簡任第12職等），自有公務員服務法之適用。
賴秉彥於擔任所長期間，違法兼任公司董事、監察人，並領有監察人報酬，其違反公務員服務法第13條第1項前段「公務員不得經營商業」規定之事實，雖屬非執行職務行為，但其行為將導致公眾喪失對其職位尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，自應受懲戒。1050906
(中央社)
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