陸八大央企啟動產業重組整合
中國大陸中航工業、兵器工業、兵器裝備、中核建設、國機集團、保利集團、中國國新、中國一重等8家央企今天宣布產業重組整合。
大陸澎湃新聞今天報導，大陸國務院國有資產監督管理委員會6日召開中央企業產業重組合作整合座談會，敲定上述8家央企在相關領域實現聯合協作。
其中，中國航空工業集團公司與保利集團簽署地產業務劃轉協議。中航工業地產業務目前年收入人民幣近200億元（新台幣近1000億元）、利潤約20億元。中航工業決定整體剝離地產業務，與保利集團合作。
中國機械工業集團（國機集團）與中航工業集團進行航空模鍛業合作。國機集團是大陸裝備製造業的龍頭企業，旗下萬航公司8萬噸大型模鍛壓機已建成投產。兩者合作要把萬航打造為尖端模鍛件供應商。
中國兵器工業集團與中國兵器裝備集團、中國國新控股公司正式簽署「中國北方工業公司改制組建之出資協議」，推動北方公司建立現代企業制度。中國北方工業是進出口公司，在國外是代表中國兵器工業的窗口公司。
中國核工業建設集團（中國核建）與中國第一重型機械集團（中國一重）共同合作開發第四代核電產業化項目—高溫氣冷堆，並簽署設備業務合作協議。
大陸國資委官員表示，中央企業所處行業既有部分行業產能嚴重過剩，透過產業重組合作整合，可優化國有資本布局結構。
去年以來，大陸國資委已先後完成中國遠洋和中國海運、招商局和中國外運長航、中國五礦和中國冶金科工業集團、中糧和中國中紡集團、中國港中旅集團和中國國旅集團、中國建材集團和中材集團6組12家中央管理企業聯合重組。1050906
(中央社)
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