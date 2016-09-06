蘋果iPhone 7開始出貨 首批37.1萬隻順利通關

蘋果iPhone 7即將於9月7日發表問世，位於大陸河南鄭州的鴻海蘋果代工廠也開始出貨，首批新機8.47萬隻已在9月2日出關，隨後陸續出貨通關，總數達到37.1萬隻，將運往美國、英國、荷蘭與義大利等國。不過，蘋果新機卻遭致專家吐槽，認為消費者不要太期待iPhone 7有什麼新亮點，言下之意，消費者可能不買單。

(旺報)