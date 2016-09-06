徐薇學黑人惡整 整錯人差點出大包
TVBS《上班這黨事》歡慶6週年，主持人陳建州（黑人）及徐薇6日舉辦快閃送福袋活動，加上當天節目直播贈獎，一天內共計送出100萬的好禮，以感謝觀眾支持。６年來，黑人及徐薇的變化不少，但就是薪水沒變，兩人不敢要求加薪，黑人緩頰：「徐薇老師補習班遍及兩岸，來主持是當做公益。」徐薇一陣無言，拱出黑人「他的費用是我的10倍耶」，加薪不成兩人竟還反捅對方一刀，讓現場笑翻。
黑人愛以整人為樂，６年來惡整徐薇的次數無法計算，徐薇怨道：「我被他嚇到要心臟病了！」看遍黑人整人伎倆，徐薇卻什麼都沒學起來，有次黑人拿假蛇嚇她，她不甘心被嚇，眼見電視台高層經過，她依樣畫葫蘆，把高層嚇得魂飛魄散，她竊喜之餘，發現對方才剛做完心臟導管手術，想嚇人卻出包，黑人笑說：「差點明天就不用來了。」
兩人剛合作時黑人未婚，徐薇的姐妹淘還一直好奇問她「黑人是不是同志啊」？後來他結了婚，還生了兩個小孩，謠言不攻自破。徐薇曾因為錄影缺席兒子大學學測，「怕代班會影響收視率，我一邊錄影，一直想著他考試的狀況。」黑人玩笑說：「就是因為妳沒去，他才考上台大的！」
《上班這黨事》周一至周五晚間11點，TVBS歡樂台42頻道播出。
(中時)
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