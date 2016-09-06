吳念庭敲安打賺打點 西武先盛後衰

西武吳念庭連2場敲安、賺到1打點。（資料照片／西武官網）

我國旅日職棒西武獅隊吳念庭今（6）日對戰樂天金鷲隊的首打席揮出1打點的二壘安打，拿下近7場比賽首度以安打搶下的打點，不過，西武終場4比7敗給樂天。

西武在2局上率先攻得分數，由坂田遼揮出陽春炮，接著栗山巧敲出安打，吳念庭補上1支二壘打，西武再下一城；可惜吳念庭後3打數無法再打出安打，單場4打數1安打，打擊率從2.11小升至2.13。

樂天在4局下攻下2分追平，5局上，西武再搶下1分，5局下，樂天再度追平比數；7局上，坂田遼再揮1打點安打，而樂天拒絕再玩下去，7局下，一口氣攻得4分，以7比4領先至終場。

另外，火腿與羅德之戰因雨延賽，軟銀鷹1比2輸給歐力士。火腿與軟銀的勝差縮小為「0.5」。

(中時電子報)