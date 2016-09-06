NBA》30人「柯迷團」見柯神 等5小時要到簽名

「GSW金洲勇士」群組組團30人身穿柯瑞球衣、手拿加油版至現場一睹「柯神」風采。(林宋以情攝)

金洲勇士隊招牌球星柯瑞首度造訪台灣，6日晚間「傳旗亞洲」活動吸引超過5千名「柯迷」會引爆新莊體育館。就有創立2年多的「GSW金洲勇士」群組，組團30人身穿柯瑞球衣、手拿加油版至現場親眼見柯瑞，還特製柯瑞大旗揮舞，瘋狂球迷更高舉數十件球衣，吸引柯瑞目光。

群組版版主Paul，這次就特地從高雄北上為見柯瑞一面，「之前大家就會相糾到餐廳看勇士比賽，今天是最大團，聚集30人還帶著專屬他的旗子，希望讓柯瑞知道台灣有很多球迷支持他。」

柯瑞球迷Peace(左一)與邱耕(中)早上等了5小時換得偶像在球衣上親筆簽名。(林宋以情攝)

24歲的Peace表示，訂製旗子大概花了1000多塊，頭一遭親眼見柯瑞。他前一天晚上還到柯瑞下禢飯店「堵人」撲空，今一早9點在到飯店停車場，等了5小時終於要到柯瑞親筆簽名，「自己喜歡運動，身材也沒有別人好，但他卻能徹底改變籃球風格，成為指標人物。」直呼已經存好錢，新球季要飛美國看他現場打球。

(中時電子報)