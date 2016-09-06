溫哥華台灣文化節 呈現加國台灣人故事

(中央社記者胡玉立多倫多6日專電 ）在溫哥華邁入第27年的加拿大台灣文化節，日前閉幕，中華民國僑務委員會副委員長田秋堇特別從台灣前來參與盛會。

加拿大台灣文化節3日晚間在溫哥華市中心The Centre盛大揭幕，5日閉幕。

開幕當晚的表演主題是「與香港共舞」，由溫哥華大都會交響樂團演奏台港巨星鄧麗君與張國榮的經典曲目，包括加拿大政府官員、新任駐加拿大代表龔中誠、駐溫哥華台北經文處處長李志強、大溫地區僑領在內，近1800人參與開幕式。為期3天多元精彩的活動，吸引數以萬計的民眾共襄盛舉。

開幕前，主辨單位播放一段有關加拿大台灣人的故事，述說他們在台灣民主歷程中的貢獻，和對加拿大重要價值理念的宣揚。影片也呈現近期台灣與香港發生的社會運動，以及與加拿大當地的互動。

僑委會副委員長田秋堇特別從台灣帶來蔡英文總統致贈宋善青教授、楊正昭醫師的鏡屏與總統就職紀念酒，於開幕音樂會上轉贈。

宋善青教授及楊正昭醫師於1966年成立大溫哥華台灣同鄉會，該會成立迄今屆50年，已成為台籍鄉親與加國政府連結的重要平台。2位精神導師功不可沒，蔡總統致贈的鏡屏及總統就職紀念酒，就是要肯定他們的貢獻。

活動主辦方加拿大亞裔活動協會執行總監吳權益表示，文化節舉辦至今27年，背後有近萬人的付出，由最早的東寧書院，而後台加文化協會，到今天的加拿大亞裔活動協會，宗旨由促進、宣揚台灣文化演變到至今著力於加拿大社區營造，推動進步的力量，就是活動最主要的價值。1050906

(中央社)