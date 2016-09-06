溫哥華台灣文化節 呈現加國台灣人故事
(中央社記者胡玉立多倫多6日專電 ）在溫哥華邁入第27年的加拿大台灣文化節，日前閉幕，中華民國僑務委員會副委員長田秋堇特別從台灣前來參與盛會。
加拿大台灣文化節3日晚間在溫哥華市中心The Centre盛大揭幕，5日閉幕。
開幕當晚的表演主題是「與香港共舞」，由溫哥華大都會交響樂團演奏台港巨星鄧麗君與張國榮的經典曲目，包括加拿大政府官員、新任駐加拿大代表龔中誠、駐溫哥華台北經文處處長李志強、大溫地區僑領在內，近1800人參與開幕式。為期3天多元精彩的活動，吸引數以萬計的民眾共襄盛舉。
開幕前，主辨單位播放一段有關加拿大台灣人的故事，述說他們在台灣民主歷程中的貢獻，和對加拿大重要價值理念的宣揚。影片也呈現近期台灣與香港發生的社會運動，以及與加拿大當地的互動。
僑委會副委員長田秋堇特別從台灣帶來蔡英文總統致贈宋善青教授、楊正昭醫師的鏡屏與總統就職紀念酒，於開幕音樂會上轉贈。
宋善青教授及楊正昭醫師於1966年成立大溫哥華台灣同鄉會，該會成立迄今屆50年，已成為台籍鄉親與加國政府連結的重要平台。2位精神導師功不可沒，蔡總統致贈的鏡屏及總統就職紀念酒，就是要肯定他們的貢獻。
活動主辦方加拿大亞裔活動協會執行總監吳權益表示，文化節舉辦至今27年，背後有近萬人的付出，由最早的東寧書院，而後台加文化協會，到今天的加拿大亞裔活動協會，宗旨由促進、宣揚台灣文化演變到至今著力於加拿大社區營造，推動進步的力量，就是活動最主要的價值。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。