中泰證券遭立案調查 20家公司IPO受牽連

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新浪財經報導，中泰證券6日晚間突然公告，因涉嫌違反證券期貨相關法律法規，中國證監會決定對公司進行立案調查。按現行「證券發行上市保薦業務管理辦法」，保薦機構、保薦代表人因保薦業務涉嫌違法違規處於立案調查期間的，證監會暫不受理該保薦機構的推薦。

報導稱，中泰證券保薦的在會或準備遞交申請審核的專案都將被暫停受理。截至9月1日，中泰證券擔任保薦機構的IPO排隊企業共有21家。

(工商)