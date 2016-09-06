鄭州海關：37萬部iPhone7已從河南富士康發貨
蘋果iPhone 7將在美國時間9月7日發布，首批37.1萬部iPhone 7已經從富士康河南工廠出貨，運往美國、英國、荷蘭、義大利等地。
澎湃新聞網指出，這是鄭州海關給出的資訊。據悉，9月2日，首批蘋果新品手機從新鄭綜合保稅區口岸作業區出貨，貨物共計8.47萬部，總重46.69噸。截至5日淩晨，鄭州綜保區海關已連續監管新品手機92車次，涉及新品手機37.10萬部，總重211.50噸，主要運往美國、英國、荷蘭、義大利等地。
富士康河南工廠一直是iPhone的主要生產工廠。不過，針對鄭州海關披露的資訊，富士康沒有回應。
鄭州綜保區海關關長劉麗寧對媒體表示，貨物在綜保區內機場貨站打板後直達機場停機坪，省去了傳統轉關模式下綜保區與機場之間的繁瑣通關手續；而口岸作業區場站模式下智慧卡口核注方式，大幅縮短了車輛通關時間，從而充分發揮了口岸作業區和區內機場貨站作用，簡化通關環節，降低通關成本，為企業減負增效。
之前網上iPhone 7的傳聞已有一堆，包括雙攝像頭、取消耳機介面等等。這些資訊都將在台北時間9月8日淩晨1點iPhone7的發布會上被驗證。
(中時)
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