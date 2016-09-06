樂高上半年獲利小幅下滑

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丹麥玩具公司樂高（Lego）周二表示，由於美國銷售持平，加上擴大投資以提升亞洲產能，使今年上半淨利小幅縮水，從去年同期的35.5億丹麥克朗減少至34.9億丹麥克朗（約5.2億美元），上半年營收年增11％，從141.4億克朗增至156.9億克朗。

樂高表示，針對亞洲產能進行相當大的投資，該地區銷售亦呈現兩位數成長。由於樂高並未上市，故未公布季度財報。

(工商)