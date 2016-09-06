德7月工廠訂單上揚0.2％

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德國經濟部發布，拜外國需求所賜，7月工廠訂單較6月上揚0.2％，但增幅遜於市場預期的0.6％。6月工廠訂單月減0.3％，5月月增0.1％。

德國7月外國訂單增長2.5％，抵銷國內訂單下滑3％的情況，其中歐元區訂單成長強勁，躍升5.9％。

(工商)