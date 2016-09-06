瑞士第2季GDP成長2％

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瑞士官方周二公布，第2季國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張2％，超出經濟學家預估的0.9％，反映瑞士經濟表現強勁，持續抵銷瑞郎升值的衝擊。與第1季相比，第2季GDP成長0.6％。

上季經濟主要受到外國貿易、政府支出與服務產出的支撐，抵銷民間消費和建築下滑的影響。

(工商)